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08:32 (мск), источник: БЕЛТА

Американский эсминец столкнулся с танкером недалеко от Сингапура

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский эсминец столкнулся с танкером недалеко от Сингапура, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу седьмого флота ВМС США.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 21 августа в районе Малаккского пролива. Ракетный эсминец ВМС США (John S. McCain) столкнулся с торговым судном — танкером Alnic MC. По последней информации, пострадали пятеро моряков, еще 10 числятся пропавшими. На месте ведутся поисковые работы с использованием американской авиации и ВМС Сингапура.

По предварительным данным, у военного корабля повреждена левая часть кормы.

Эсминец после столкновения направляется в порт своим ходом. ВМС США по факту столкновения проведут расследование.

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