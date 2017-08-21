Американский эсминец столкнулся с танкером недалеко от Сингапура
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский эсминец столкнулся с танкером недалеко от Сингапура, сообщают информагентства со ссылкой на
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский эсминец столкнулся с танкером недалеко от Сингапура, сообщают информагентства со ссылкой на
Инцидент произошел 21 августа в районе Малаккского пролива. Ракетный эсминец ВМС США (John S. McCain) столкнулся с торговым судном — танкером Alnic MC. По последней информации, пострадали пятеро моряков, еще 10 числятся пропавшими. На месте ведутся поисковые работы с использованием американской авиации и ВМС Сингапура.
По предварительным данным, у военного корабля повреждена левая часть кормы.
Эсминец после столкновения направляется в порт своим ходом. ВМС США по факту столкновения проведут расследование.