В Таиланде в ДТП с участием россиянина погибли два немецких туриста

ДТП произошло в ночь с воскресенья на понедельник на острове Самуй, говорится в сообщении. Мотоцикл, на котором ехали два немца, совершил лобовое столкновение с автомобилем, двигавшимся в обратном направлении, за рулем которого находился гражданин России, сообщает издание.

Со слов полицейских газета сообщает, что российскому гражданину предъявлены обвинения в неосторожной езде, повлекшей за собой гибель двух человек.

Сам россиянин утверждает, что ехал по своей полосе движения, когда мотоцикл с немцами выехал на эту полосу для обгона пикапа, и водитель мотоцикла не справился с управлением.