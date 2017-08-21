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08:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

15 человек эвакуировали из горящего дома в Бердске

Загорелась комната на первом этаже, жильцов организованно эвакуировали, никто не пострадал, рассказали в МЧС.

Источник: Вести - Новосибирск

15 человек эвакуировали из горящего дома в Бердске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Пожар произошел 20 августа, в одной из пятиэтажек в Бердске загорелась комната на первом этаже. Едкий дым поднялся на верхние этажи, заполнил подъезд. Во время разведки по лестничным маршам пожарные организованно и безопасно вывели 15 человек.

«На ликвидацию возгорания потребовалось всего четыре минуты. В тушении задействовали 5 единиц техники и 15 человек личного состава», — рассказали в МЧС.

Никто не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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