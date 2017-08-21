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08:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на перекрестке столкнулись маршрутка и иномарка

Сегодня утром в Уфе столкнулись маршрутное такси и иномарка. Авария произошла на перекрестке Цюрупы — Кирова.

Столкновение произошло примерно около 9 утра. Предварительно водитель маршрутки не успел затормозить и въехал в иномарку. Пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются точные причины столкновения и обстоятельства произошедшего.

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