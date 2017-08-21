В Уфе на перекрестке столкнулись маршрутка и иномарка
Сегодня утром в Уфе столкнулись маршрутное такси и иномарка. Авария произошла на перекрестке Цюрупы — Кирова.
Сегодня утром в Уфе столкнулись маршрутное такси и иномарка. Авария произошла на перекрестке Цюрупы — Кирова.
Столкновение произошло примерно около 9 утра. Предварительно водитель маршрутки не успел затормозить и въехал в иномарку. Пострадавших нет.
В настоящее время устанавливаются точные причины столкновения и обстоятельства произошедшего.