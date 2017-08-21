Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Об изъятии из производства следователей следственного управления СКР по ХМАО уголовного дела о покушении на убийство жителей Сургута (ст. 105 УК РФ) сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. «В связи с широким общественным резонансом уголовное дело по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ СК России. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, медико-криминалистические судебные экспертизы. По месту жительства нападавшего проведены обыски. Устанавливаются обстоятельства происшедшего и мотивы действий нападавшего. На данный момент следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления», — отметила госпожа Петренко, подчеркнув, что достоверная информация о данном ЧП может исходить только от следственного комитета.

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По сведениям «Ъ», следователям и работавшим по делу оперативникам угрозыска и ФСБ уже удалось восстановить хронологию событий, происшедших днем в субботу в центральной части Сургута. Около 11 часов дня в торговый центр «Северный» пришел молодой человек с рюкзаком (позже было установлено, что это был 19-летний Артур Гаджиев). В ТЦ молодой человек, до недавнего времени работавший охранником в супермаркете, переоделся в темный длинный халат и надел на голову балаклаву. При этом он подпоясался скотчем, прикрепив к торсу красную сумочку. После этого молодой человек попытался устроить пожар в коридоре ТЦ, разлив на полу горючую жидкость, однако разгореться огню не дали охранники. Около 11:20 по местному времени в «Северном» он напал на женщину, нанеся ей ножом нетяжелое ранение, и покинул торговый центр. Двигаясь по улице Ленина, молодой человек нападал на обычных прохожих, нанося им ножевые ранения. Всего пострадало семь человек, в том числе две женщины. Нападения продолжались несколько минут. В 11:40 в полицию поступила информация о нападающем на горожан человеке в черном балахоне. На место сразу направились несколько экипажей патрульной службы полиции, один из которых увидел подозреваемого и устроил за ним погоню. Рядом с домом 22 на улице Бажова (перекресток Ленина—Бажова), примерно в полукилометре от ТЦ «Северный» полицейский, догонявший подозреваемого, после предупредительного выстрела в воздух открыл огонь на поражение и смертельно ранил убегающего в спину. Уже в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на теле молодого человека сумку, обмотанную скотчем, и на место были вызваны кинологи и саперы, которые установили, что взрывчатки на теле нападавшего нет. Сразу же после этого окружное МВД и СКР выступили с заявлениями о том, что отрабатывают версию о психических отклонениях нападавшего, и версию о теракте не оглашали.

Позже ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», но на квалификацию уголовного дела это пока не повлияло — следствие по-прежнему считает инцидент покушением на массовое убийство.

Следует отметить, что ИГ довольно часто берет на себя нападения, которые не имеют никакого отношения к этой организации. Так, например, было в апреле этого года, когда юный неофашист с похищенным из стрелкового клуба оружием напал на приемную УФСБ Хабаровского края. Представители дагестанской диаспоры Сургута сообщили, что Артур Гаджиев и его семья им неизвестны — устроенную им акцию они осуждают.



Инцидент вызвал панику среди жителей Сургута. В соцсетях люди сообщали друг другу о том, что нападавших несколько и что задержать удалось только одного.

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Поводом для домыслов стали и массовые закрытия торговых центров рядом с местом нападения — ТЦ «Сити Молл» и «Агора» (из них, по настоянию правоохранителей, были эвакуированы как покупатели, так и работники). Кроме того, горожане замечали активные действия полицейских, которые начали часто ездить по улицам с сиренами, перекрывать выезды из города и осуществлять массовые проверки автомобилей. Версию о нескольких нападавших также до вечера субботы поддерживали и местные СМИ, часть из которых даже выходили в эфир с экстренными выпусками новостей. Чтобы пресечь панику среди населения, с официальным видеообращением выступил глава Сургута Вадим Шувалов, заявивший, что «полиция держит ситуацию под контролем». Уже вечером в город прибыла и губернатор Югры Наталья Комарова, которая провела координационное совещание по обеспечению правопорядка и заявила, что все ответственные структуры сработали «слаженно и оперативно». «Обстановка в городе стабильная. По докладам ответственных лиц, задействованы все имеющиеся у нас возможности и ресурсы. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметила госпожа Комарова.



При этом следует отметить, что нападение в Сургуте произошло на фоне кадровых перестановок в УФСБ по Тюменской области (курирует работу отделов в ХМАО и ЯНАО) — из-за возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников спецслужбы по фактам убийств предпринимателей и таксистов. На данный момент глава ведомства Вадим Пятилетов находится в отпуске, и в его окружении отмечают, что на его место подбирают новую кандидатуру. Возможно, это обстоятельство сказалось на бдительности чекистов.

Региональные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что о готовящемся нападении якобы было известно заранее, но предотвратить его правоохранители по какой-то причине не успели.