Полиция начала проверку по делу о потерявшемся мальчике в Новосибирском районе
13-летнего подростка обнаружили строители дома — недалеко от села Ленинское, в Садовом обществе «Рябина».
13-летнего подростка обнаружили строители дома — недалеко от села Ленинское, в Садовом обществе «Рябина».
По словам очевидцев, ребенок вел себя странно. Забежал в дом, на вопросы не отвечал, не разговаривал, не мог даже написать свое имя. Строители вызвали полицию, сообщили о госте в поисковый отряд «Лиза Алерт». Спустя несколько часов родители нашлись. Все это время они искали мальчика в другом СНТ. Выяснилось, у ребенка — проблемы со здоровьем.
Василий Пучков, доброволец поискового отряда «Лиза Алерт»: «Там расстройство аутичного спектра. То есть он достаточно активный, живой, но не контактирует. У него поведение как у маленького ребенка, но при этом развитость по моторике, по способности открывать любые замки, выбираться — соответственно, уже по возрасту 13 лет. То есть его удержать практически невозможно».