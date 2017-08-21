Полиция начала проверку по делу о потерявшемся мальчике в Новосибирском районе

По словам очевидцев, ребенок вел себя странно. Забежал в дом, на вопросы не отвечал, не разговаривал, не мог даже написать свое имя. Строители вызвали полицию, сообщили о госте в поисковый отряд «Лиза Алерт». Спустя несколько часов родители нашлись. Все это время они искали мальчика в другом СНТ. Выяснилось, у ребенка — проблемы со здоровьем.