В ГИБДД выясняют причины крупной аварии на Ордынской трассе

Роман Русанов, участник ДТП: «Я пошел на обгон, ГАЗель резко включила поворотник, и я чуть больше вышел на встречную полосу. Шорохом задел “жигули”. Ну, а дальше вы видите».

Жигули вылетели на встречную полосу. И «лоб в лоб» столкнулись с иномаркой. Зацепили еще один легковой автомобиль. Удар был настолько сильный, что переднюю часть отечественной машины вмяло в салон. Удивительно — но водитель отделался ссадинами и переломами. Пострадавших на скорой увезли в больницу.