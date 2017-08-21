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08:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В ГИБДД выясняют причины крупной аварии на Ордынской трассе

На огромной скорости лоб в лоб столкнулись несколько машин.

Источник: Вести - Новосибирск

Роман Русанов, участник ДТП: «Я пошел на обгон, ГАЗель резко включила поворотник, и я чуть больше вышел на встречную полосу. Шорохом задел “жигули”. Ну, а дальше вы видите».

Во время загрузки произошла ошибка.

Жигули вылетели на встречную полосу. И «лоб в лоб» столкнулись с иномаркой. Зацепили еще один легковой автомобиль. Удар был настолько сильный, что переднюю часть отечественной машины вмяло в салон. Удивительно — но водитель отделался ссадинами и переломами. Пострадавших на скорой увезли в больницу.

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