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08:49 (мск), источник: VN.ru

Шариковой ручкой вооружились грабители цветочного магазина

Серию нападений на цветочные салоны совершили два молодых новосибирца. В последнем случае они, угрожая продавцу шариковой авторучкой, похитили 22 тысячи рублей, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным следствия, 20 июня двое неизвестных ворвались в цветочный магазина на улице Ватутина и похитили из кассы 5 тысяч рублей. Спустя десять дней похожее преступление произошло на соседней улице — двое мужчин зашли в цветочный салон на улице Геодезической и, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, завладели 8 тысячами рублей. При этом работника торговли они заперли в холодильнике.

Третий эпизод произошел 15 августа — два человека, угрожая продавцу шариковой ручкой, похитили 22 тысячи рублей в одном из развлекательных заведений Дзержинского района.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, опросив потерпевших и сопоставив приметы нападавших, сотрудники уголовного розыска установили, что ко всем этим преступлениям причастны одни и те же люди. Вскоре полицейские задержали подозреваемых — ими оказались двое жителей Дзержинского района в возрасте 24 и 30 лет.

«Оба ранее отбывали наказание за кражи и незаконный оборот наркотиков. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж), ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Ведется дальнейшее расследование», — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.

Нападения на цветочные магазины стало обыденным делом в Новосибирске. В марте 30-летний наркоман в цветочном салоне у выхода станции метро «Гагаринская», угрожая 20-летней продавщице разбитой бутылкой, потребовал отдать деньги. Однако девушка неожиданно оказала преступнику отпор, защищаясь с помощью секатора.

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