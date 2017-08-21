Шариковой ручкой вооружились грабители цветочного магазина

По данным следствия, 20 июня двое неизвестных ворвались в цветочный магазина на улице Ватутина и похитили из кассы 5 тысяч рублей. Спустя десять дней похожее преступление произошло на соседней улице — двое мужчин зашли в цветочный салон на улице Геодезической и, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, завладели 8 тысячами рублей. При этом работника торговли они заперли в холодильнике.

Третий эпизод произошел 15 августа — два человека, угрожая продавцу шариковой ручкой, похитили 22 тысячи рублей в одном из развлекательных заведений Дзержинского района.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, опросив потерпевших и сопоставив приметы нападавших, сотрудники уголовного розыска установили, что ко всем этим преступлениям причастны одни и те же люди. Вскоре полицейские задержали подозреваемых — ими оказались двое жителей Дзержинского района в возрасте 24 и 30 лет.

«Оба ранее отбывали наказание за кражи и незаконный оборот наркотиков. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж), ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Ведется дальнейшее расследование», — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.