В Калининграде на ул. Невского столкнулись 5 машин
В воскресенье вечером, 20 августа, на ул. А. Невского возле бывшего торгового центра «Аврора» произошло ДТП с участием пяти машин. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
В воскресенье вечером, 20 августа, на ул. А. Невского возле бывшего торгового центра «Аврора» произошло ДТП с участием пяти машин. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
По словам горожан,
Очевидцы отмечают, что одним из участников аварии стал грузовик Renault, гружёный песком. О пострадавших не сообщается.