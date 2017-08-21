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09:13 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Невского столкнулись 5 машин

В воскресенье вечером, 20 августа, на ул. А. Невского возле бывшего торгового центра «Аврора» произошло ДТП с участием пяти машин. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

По словам горожан, из-за ДТП движение в сторону центра на участке от Невского до перекрёстка с ул. Тельмана было затруднено. Оно осуществлялось по встречной полосе.

Очевидцы отмечают, что одним из участников аварии стал грузовик Renault, гружёный песком. О пострадавших не сообщается.

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