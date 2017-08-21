Избитый сотрудник озерской мэрии скончался после месяца в реанимации

С 25 июля Филлипович находился в реанимации: туда он попал после того, как заступился за коллегу. В тот день он заехал за сотрудником своей службы и увидел, что коллегу избивают во дворе. Двое мужчин били его подчиненного, а третий наблюдал со стороны. Тогда программист попытался разнять драку, но сам пострадал. «Наблюдатель» ударил его палкой, а затем швырнул камень и попал в голову.