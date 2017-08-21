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09:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Избитый сотрудник озерской мэрии скончался после месяца в реанимации

ОЗЕРСК, 21 августа, ФедералПресс. В Озерске после нападения скончался сотрудник службы информационного и программного обеспечения администрации округа Георгий Филиппович.

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе мэрии «запретки», мужчина не смог справиться с травмами, которые получил в результате жестокого нападения.

С 25 июля Филлипович находился в реанимации: туда он попал после того, как заступился за коллегу. В тот день он заехал за сотрудником своей службы и увидел, что коллегу избивают во дворе. Двое мужчин били его подчиненного, а третий наблюдал со стороны. Тогда программист попытался разнять драку, но сам пострадал. «Наблюдатель» ударил его палкой, а затем швырнул камень и попал в голову.

У 50-летнего Филлиповича остались жена и сын.

Прощание состоится завтра в 13 часов в ритуальном зале на Ленина, 50.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно в Свердловской области посадили на 12,5 лет в колонию строгого режима мужчину, до смерти забившего знакомого битой.

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