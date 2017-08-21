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09:12 (мск), источник: NewsKo

Экс-заместителя начальника департамента земельных отношений приговорили к четырём годам

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к четырём годам лишения свободы бывшего первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации Перми в совершении покушения на получение взятки в крупном размере (ч.3 ст. 30 п. «в» ч.5 ст. 290 УК Рф).

Установлено, что чиновник через посредника пытался получить деньги от предпринимателя за помощь в получении земельного участка. Об этом бизнесмен сообщил в ФСБ.

Так, по данным суда, 15 февраля 2017 года посредник, через которого незаконно действовал чиновник, получил более 500 тыс. руб. от предпринимателя. Сразу после передачи денег бывший заместитель начальника департамента земельных отношений был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил чиновника к четырём годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных органах и учреждениях сроком на два года шесть месяцев со штрафом в размере 1 млн 575 тыс. руб. с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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