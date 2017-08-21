Экс-заместителя начальника департамента земельных отношений приговорили к четырём годам

Установлено, что чиновник через посредника пытался получить деньги от предпринимателя за помощь в получении земельного участка. Об этом бизнесмен сообщил в ФСБ.

Так, по данным суда, 15 февраля 2017 года посредник, через которого незаконно действовал чиновник, получил более 500 тыс. руб. от предпринимателя. Сразу после передачи денег бывший заместитель начальника департамента земельных отношений был задержан сотрудниками правоохранительных органов.