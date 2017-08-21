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08:54 (мск), источник: Newslab.ru

Власти Красноярска готовы устранять последствия ливня

В Красноярске в период с 20 по 21 августа выпало 166% осадков от месячной нормы. За последние десятилетия такое явление в Красноярске не наблюдалось. В городе действует режим чрезвычайной ситуации, а власти готовы устранять последствия.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на заседании оперативного штаба мэру города Эдхаму Акбулатову была представлена информация о ситуации по восстановлению объектов городской инфраструктуры: по откачке воды с улиц города, из подтопленных жилых домов и социальных объектов, по ремонту светофоров.

Актуальным остается вопрос обеспечения жилых домов электроснабжением — 23 дома в Советском районе остаются без света. Эдхам Акбулатов поручил сотрудникам управления делами администрации города провести проверку по каждому обращению в службу 005, связанному с отключением электроэнергии. «Нужно удостовериться, что электроснабжение в каждой квартире восстановлено. Эту проверку необходимо провести сегодня до 14:00, обзвонив каждого заявителя», — подчеркнул мэр.

Власти обещают оказать помощь горожанам, пострадавшим от прошедшего ливня. Жителям частных домов помощь в оформлении заявлений для определения размера ущерба. Также службой Роспотребнадзора совместно с администрациями районов им будет оказана помощь в решении вопросов по дезинфекции территорий, обеззараживании скважин, септиков.

Собственникам жилья в многоквартирных домах будет оказана консультативная помощь для оформления заявлений в адрес управляющих компаний за ненадлежащее содержание общедомового имущества.

«Сегодня в течение дня необходимо провести собрания с председателями многоквартирных домов, чтобы специалисты отдела муниципального жилищного контроля оказали методические консультации. На заседании оперативного штаба в 14:00 должны присутствовать представители всех управляющих компаний и ТСЖ, которыми были допущены грубые нарушения в вопросах содержания общедомового имущества», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

В рамках штаба также была доложена информация об устранении сложных ситуаций на магистралях города, связанных со скоплением воды на проезжей части, провалами дорожного полотна, наносах. По информации департамента городского хозяйства, на текущий момент остаются подтопленными пять участков дорог, наиболее опасные провалы зарегистрированы на шести участках.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия ливня на улично-дорожной сети города. Оперативная информация будет представлена на очередном заседании комиссии по ЧС.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Игорь Русич
результат руководства "засланцами" ... Как принимали дороги без ливневой канализации. Как приняли "Планету" также без возможности слива дождевой воды. Да и...
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