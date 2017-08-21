Один человек погиб при пожаре в Ремонтненском районе
Один человек погиб при пожаре в поселке Краснопартизанском Ремонтненского района Ростовской области.
Один человек погиб при пожаре в поселке Краснопартизанском Ремонтненского района Ростовской области.
Как сообщает
Для ликвидации пожара, площадь которого составила 12 кв. метров, были направлены четыре человека и две единицы техники, однако огонь был потушен до прибытия пожарных.
На месте происшествия был обнаружен один погибший.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.