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10:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб при пожаре в Ремонтненском районе

Один человек погиб при пожаре в поселке Краснопартизанском Ремонтненского района Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, информация о возгорании в одном из частных домов на улице Центральной поступила к пожарным 20 августа в 19.50.

Для ликвидации пожара, площадь которого составила 12 кв. метров, были направлены четыре человека и две единицы техники, однако огонь был потушен до прибытия пожарных.

На месте происшествия был обнаружен один погибший.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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