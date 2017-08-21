Один человек погиб при пожаре в Ремонтненском районе

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, информация о возгорании в одном из частных домов на улице Центральной поступила к пожарным 20 августа в 19.50.

Для ликвидации пожара, площадь которого составила 12 кв. метров, были направлены четыре человека и две единицы техники, однако огонь был потушен до прибытия пожарных.

На месте происшествия был обнаружен один погибший.