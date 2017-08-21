В Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в угоне тепловоза

По версии следствия, в мае 2016 года 36-летний помощник машиниста эксплуатационного железнодорожного депо, расположенного в Златоусте, залил примерно три с половиной тысячи литров дизельного топлива в бак тепловоза и выехал за пределы депо. По данным ведомства, мужчина не имел права управлять данной техникой. По данному факту возбудили дело по статьям «кража» и «угон железнодорожного подвижного состава». Мужчина был задержан.