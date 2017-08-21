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09:07 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в угоне тепловоза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг — РИА Новости. В Челябинский областной суд направлено дело мужчины, обвиняемого в угоне тепловоза, сообщает в понедельник Уральская транспортная прокуратура.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, в мае 2016 года 36-летний помощник машиниста эксплуатационного железнодорожного депо, расположенного в Златоусте, залил примерно три с половиной тысячи литров дизельного топлива в бак тепловоза и выехал за пределы депо. По данным ведомства, мужчина не имел права управлять данной техникой. По данному факту возбудили дело по статьям «кража» и «угон железнодорожного подвижного состава». Мужчина был задержан.

«Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура.

По информации местных СМИ, обвиняемый планировал продать украденное топливо своему знакомому, перекачав горючее из бака тепловоза с помощью мотопомпы.

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