Жительница Осы осуждена за то, что изуродовала лицо женщине

По информации полиции, 25-летняя женщина была пьяна. Она затеяла конфликт с одной посетительницей кафе. В ходе словесной перепалки пьяная девушка взяла со стола стеклянную бутылку и бросила ее в лицо оппонентки.

Пострадавшая женщина обратилась в больницу. Медики квалифицировали травму как «тяжкий вред здоровью» — вернуть лицу прежний вид уже не удастся.

Метательница бутылок была задержана. В отношении нее возбудили уголовное дело. Материала дела были переданы в суд.

Суд приговорил гражданку к одному году девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.