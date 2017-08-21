Жительница Осы осуждена за то, что изуродовала лицо женщине
Конфликт произошел в конце 2016 года между двумя посетительницами местного кафе. Осужденная кинула бутылкой в лицо женщине, что привело к серьезной травме лица.
Конфликт произошел в конце 2016 года между двумя посетительницами местного кафе. Осужденная кинула бутылкой в лицо женщине, что привело к серьезной травме лица.
По информации полиции, 25-летняя женщина была пьяна. Она затеяла конфликт с одной посетительницей кафе. В ходе словесной перепалки пьяная девушка взяла со стола стеклянную бутылку и бросила ее в лицо оппонентки.
Пострадавшая женщина обратилась в больницу. Медики квалифицировали травму как «тяжкий вред здоровью» — вернуть лицу прежний вид уже не удастся.
Метательница бутылок была задержана. В отношении нее возбудили уголовное дело. Материала дела были переданы в суд.
Суд приговорил гражданку к одному году девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.