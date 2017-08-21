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09:18 (мск), источник: Actualitati.md

В Яссах разбился самолёт: пилот погиб на месте

В пятницу, 19 августа, в Яссах, недалеко от коммуны Тэтэрушь, разбился легкомоторный самолет.

Источник: Actualitati.md

На его борту находились два человека.

Как стало известно, в авиакатастрофе погиб пилот, а пассажир получил ранения и не приходит в сознание.

Самолет участвовал в репетиции полета, приуроченного к празднованию дня коммуны Тэтэрушь. Праздник при участии шести самолетов должен был состояться 20 августа.

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