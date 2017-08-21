В Яссах разбился самолёт: пилот погиб на месте
В пятницу, 19 августа, в Яссах, недалеко от коммуны Тэтэрушь, разбился легкомоторный самолет.
В пятницу, 19 августа, в Яссах, недалеко от коммуны Тэтэрушь, разбился легкомоторный самолет.
На его борту находились два человека.
Как стало известно, в авиакатастрофе погиб пилот, а пассажир получил ранения и не приходит в сознание.
Самолет участвовал в репетиции полета, приуроченного к празднованию дня коммуны Тэтэрушь. Праздник при участии шести самолетов должен был состояться 20 августа.