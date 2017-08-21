Под Омском пьяный водитель сбил двух дорожных рабочих и сбежал

Сегодня, 21 августа, в 06:45 на автодороге «Омск — Муромцево» в Омском районе в Омском районе автомобиль «ВАЗ-2106» сбил двух человек, выполнявших дорожные работы. Водитель бросил машину и пешком удрал с места происшествия.

Полицейские вызвали пострадавшим скорую помощь. Она увезла 41-летнего и 25-летнего рабочих в больницу.

Поскольку нарушитель оставил важнейшую улику — свою машину, полиция задержала 25-летнего автомобилиста уже спустя несколько часов. Молодой человек находился у себя дома. Освидетельствование показало, что он нетрезв.