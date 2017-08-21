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09:58 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском пьяный водитель сбил двух дорожных рабочих и сбежал

Авария, после которой 41-летний и 25-летний рабочие оказались в больнице, произошла ранним утром.

Сегодня, 21 августа, в 06:45 на автодороге «Омск — Муромцево» в Омском районе в Омском районе автомобиль «ВАЗ-2106» сбил двух человек, выполнявших дорожные работы. Водитель бросил машину и пешком удрал с места происшествия.

Полицейские вызвали пострадавшим скорую помощь. Она увезла 41-летнего и 25-летнего рабочих в больницу.

Поскольку нарушитель оставил важнейшую улику — свою машину, полиция задержала 25-летнего автомобилиста уже спустя несколько часов. Молодой человек находился у себя дома. Освидетельствование показало, что он нетрезв.

Как сообщает УМВД по Омской области, на водителя завели два административных дела — об оставлении места ДТП и об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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