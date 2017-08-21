В Уфе трое нетрезвых мужчин застряли в овраге

Спасатели прибыли на место происшествия. Когда они спустились на дно оврага, то увидели вместо одного мужчины троих. Выяснилось, что сначала в глубокую яму упал один человек, двое друзей хотели ему помочь, но, в итоге, сами оказались в ловушке.
Пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина сообщила, что сотрудники городского поисково-спасательного отряда при помощи альпинистского снаряжения подняли мужчин 24, 25 и 35 лет наверх. В медпомощи спасенные не нуждались. Предположительно, ситуация, в которую они попали, получилась из-за состояния алкогольного опьянения.