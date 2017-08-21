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10:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе трое нетрезвых мужчин застряли в овраге

УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В службу спасения Уфы 20 августа в 22.35 от очевидца поступило сообщение, что в овраг по улице Блюхера упал мужчина. По словам звонившего, самостоятельно упавший выбраться не мог.

Спасатели прибыли на место происшествия. Когда они спустились на дно оврага, то увидели вместо одного мужчины троих. Выяснилось, что сначала в глубокую яму упал один человек, двое друзей хотели ему помочь, но, в итоге, сами оказались в ловушке.

Пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина сообщила, что сотрудники городского поисково-спасательного отряда при помощи альпинистского снаряжения подняли мужчин 24, 25 и 35 лет наверх. В медпомощи спасенные не нуждались. Предположительно, ситуация, в которую они попали, получилась из-за состояния алкогольного опьянения.

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