В Уфе трое нетрезвых мужчин застряли в овраге

Спасатели прибыли на место происшествия. Когда они спустились на дно оврага, то увидели вместо одного мужчины троих. Выяснилось, что сначала в глубокую яму упал один человек, двое друзей хотели ему помочь, но, в итоге, сами оказались в ловушке.