Ядовитые пауки в большом количестве обнаружены на волгоградских дачах

У представителей сообщества волгоградка спрашивает, что это за паук. По ее словам, таких пауков на ее даче весьма много. Пользователи сошлись во мнении, что это паук Сак. О том, что его все чаще обнаруживают в своих квартирах волгоградцы ВДТВ уже сообщало, от его укусов уже пострадал ребенок. Также он атаковал кота.

Яд у Сака токсичный, по словам специалистов, укус Сака вызывает панику у пострадавшего, и может ввести в заблуждение врачей в местностях, где Сак появился недавно, — врачи затрудняются диагностировать укус.

Укус Сака состоит из двух составляющих: во-первых, он острыми челюстями повреждает кожу, а не просто жалит ее верхний слой. И, во -вторых, выпускает свой яд в поврежденное место. Укус сопровождается жгучей болью, которая затем притупляется.

Место укуса начинает чесаться, на ранке от укуса появляются волдыри, возможен даже местный некроз мягких тканей, при котором рана не заживает неделями.

В числе сопутствующих симптомов: головная боль, озноб, тошнота. Известно, что более уязвимы к укаусам Сака страдающие аллергиями.

Однако Сак не атакует первым, он сам боится людей и нападает только защищаясь. Сак агрессивен только если его потревожить в гнезде и если он попадает под одежду.