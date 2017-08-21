В одном из районов Воронежа за ночь сгорели сразу две машины
Пожары произошли друг за другом.
Пожары произошли друг за другом.
Ночью в понедельник, 21 августа, спасатели Воронежа получили сообщение о пожаре на улице Димитрова, 157.
В 1:22 сообщили о загоревшейся машине в ГСК «Престиж». На место выехали два пожарных отделения. Они уже в 1:36 потушили пламя. В результате пожара огонь повредил моторный отсек легкового автомобиля на площади 0,5 квадратного метра.
А в 01:50 поступило сообщение о еще одном пожаре в Железнодорожном районе города. Загорелась машина около дома № 2а на улице Розы Люксенбург. Приехавшие спасатели справились с огнем в 02:00. В машине сгорела приборная панель и моторный отсек.
«По оперативным данным, пострадавших нет, — сообщают в региональном МЧС. — Причины возникновения пожаров устанавливаются».