В Перми на железной дороге поймали подростков-нарушителей

Нарушителей обнаружили на перегоне «Пермь-1 — Балмошная». Подростков доставили в транспортную полицию Перми, оповестив об этом их родителей.

Задержанные рассказали, что они шли на набережную Камы. Чтобы сократить путь, подростки решили пройти через железную дорогу. Выяснилось, что они проходят таким образом к реке не в первый раз.