В Перми на железной дороге поймали подростков-нарушителей
На прошлой неделе транспортные полицейские задержали четверых подростков 17 и 16 лет, которые переходили железную дорогу в неустановленном месте.
На прошлой неделе транспортные полицейские задержали четверых подростков 17 и 16 лет, которые переходили железную дорогу в неустановленном месте.
Нарушителей обнаружили на перегоне «Пермь-1 — Балмошная». Подростков доставили в транспортную полицию Перми, оповестив об этом их родителей.
Задержанные рассказали, что они шли на набережную Камы. Чтобы сократить путь, подростки решили пройти через железную дорогу. Выяснилось, что они проходят таким образом к реке не в первый раз.
В отношении нарушителей были составлены административные протоколы «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах». Информация о произошедшем передана в школы задержанных, а также в КДН.