Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
Военным разрешили изымать земли у граждан
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
8Тень Земли
10:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже водитель маршрутки насмерть сбил велосипедиста

Парень умер до приезда врачей.

Водитель маршрутного «ПАЗа» сбил 29-летнего велосипедиста на Ленинском проспекте вечером воскресенья, 20 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Парень скончался до приезда скорой помощи.

ДТП произошло около 19:30. Управлявший маршруткой 38-летний житель Лискинского района ехал от переулка Ольховый в сторону улицы Лебедева. В салоне находились 20 пассажиров. Водитель не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди велосипеда, что и привело к аварии.

Полиция начала проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Воронеже попавшую под следствие дочь главы районной администрации отправили в изолятор
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь