В Воронеже водитель маршрутки насмерть сбил велосипедиста

Водитель маршрутного «ПАЗа» сбил 29-летнего велосипедиста на Ленинском проспекте вечером воскресенья, 20 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Парень скончался до приезда скорой помощи.

ДТП произошло около 19:30. Управлявший маршруткой 38-летний житель Лискинского района ехал от переулка Ольховый в сторону улицы Лебедева. В салоне находились 20 пассажиров. Водитель не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди велосипеда, что и привело к аварии.