Лесорубы оставили жителей Сосновского района без света
На несколько часов.
На несколько часов.
8 населенных пунктов Сосновского района Челябинской области остались без электроснабжения вечером 20 августа. Отключение произошло на подстанциях ПС 35 кВ «Баландино» и «Дубровка» в результате технологического нарушения на ПС «Лазурная».
Выехавшие на место энергетики обнаружили на проводах воздушной линии электропередачи 35 кВ «ТЭЦ ЧМК — Баландино» спиленное дерево. Нарушители с места происшествия скрылись, сообщили «Уралинформбюро» в
Электроснабжение части потребителей было восстановлено в течение часа, полностью последствия аварии устранили к 23.00.