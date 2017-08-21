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10:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Лесорубы оставили жителей Сосновского района без света

На несколько часов.

8 населенных пунктов Сосновского района Челябинской области остались без электроснабжения вечером 20 августа. Отключение произошло на подстанциях ПС 35 кВ «Баландино» и «Дубровка» в результате технологического нарушения на ПС «Лазурная».

Выехавшие на место энергетики обнаружили на проводах воздушной линии электропередачи 35 кВ «ТЭЦ ЧМК — Баландино» спиленное дерево. Нарушители с места происшествия скрылись, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «МРСК Урала».

Электроснабжение части потребителей было восстановлено в течение часа, полностью последствия аварии устранили к 23.00.

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