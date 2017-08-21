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10:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Полкилограмма «белого китайца» изъяли у жительницы Копейска

Женщина делала в городе «закладки» со смертельно опасным наркотиком.

Полиция в Копейске задержала подозреваемую в распространении смертельно опасного наркотика карфентанила, известного под названием «белый китаец», сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Во время досмотра у 46-летней местной жительницы обнаружили несколько свёртков с веществом, подготовленным к продаже. Позже женщина рассказала о тайнике, где прятала наркотик. Общий вес изъятого карфентанила составил 524,4 грамма.

«Подозреваемая пояснила, что наркотики распространяла путем «закладок» как в центре города, так и в поселках городского округа. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Изъятое относится к особо крупному размеру наркотического вещества, так как карфентанил относится к сильнодействующим наркотикам и по воздействию в десять тысяч раз сильнее героина, — рассказали в полиции.

Женщину взяли под стражу, за распространение наркотиков ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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