Полкилограмма «белого китайца» изъяли у жительницы Копейска

Полиция в Копейске задержала подозреваемую в распространении смертельно опасного наркотика карфентанила, известного под названием «белый китаец», сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Во время досмотра у 46-летней местной жительницы обнаружили несколько свёртков с веществом, подготовленным к продаже. Позже женщина рассказала о тайнике, где прятала наркотик. Общий вес изъятого карфентанила составил 524,4 грамма.

«Подозреваемая пояснила, что наркотики распространяла путем «закладок» как в центре города, так и в поселках городского округа. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Изъятое относится к особо крупному размеру наркотического вещества, так как карфентанил относится к сильнодействующим наркотикам и по воздействию в десять тысяч раз сильнее героина, — рассказали в полиции.