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10:34 (мск), источник: РИАЦ

В центре Волгограда пожилой водитель устроил ДТП с маршруткой

Мужчина проехал перекресток на красный сигнал светофора, совершив столкновение со 174-ой маршруткой.

Источник: РИАЦ

Авария произошла в районе 9 часов утра на улице Комсомольской. 71-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Дастер», двигался по улице Комсомольская в сторону улицы Советская. На перекрестке он выехал на проспект Ленина на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Пежо Боксер» — маршрутным такси № 174.

В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутного такси, женщина с травмами была доставлена в больницу.

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