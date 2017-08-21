В центре Волгограда пожилой водитель устроил ДТП с маршруткой

Авария произошла в районе 9 часов утра на улице Комсомольской. 71-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Дастер», двигался по улице Комсомольская в сторону улицы Советская. На перекрестке он выехал на проспект Ленина на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Пежо Боксер» — маршрутным такси № 174.