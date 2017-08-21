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10:32 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном

Американский эсминец «Джон С. Маккейн» столкнулся с нефтяным танкером в Малаккском проливе к востоку от Сингапура. Это второй подобный случай за два с небольшим месяца.

Источник: Reuters

Столкновение американского эсминца с нефтяным танкером Alnic MC, ходящим под флагом Либерии, произошло в 05:24 утра по местному времени (00:24 по Москве). Как уточнили в ВМС США, эсминец направлялся в порт Сингапура после патрулирования в Южно-Китайском море.

В результате столкновения с торговым судном пострадали пять американских моряков. Четверо из них были эвакуированы в госпиталь в Сингапуре с травмами, не угрожающими жизни.

Еще десять американских военнослужащих числятся пропавшими без вести.

В поисково-спасательной операции задействованы американские вертолеты Seahawk и Osprey, а также корабли военно-морских сил Сингапура и Малайзии.

Нефтяной танкер Alnic MC примерно в три раза больше, чем американский эсминец.

На фотографиях, опубликованных главой малайзийских ВМС, видно, что в результате столкновения «Джон С. Маккейн» получил повреждения левой части кормы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщил агентству Рейтер один из членов экипажа Alnic MC, танкер везет почти 12 тысяч тонн нефти из Тайваня в Сингапур. По его словам, утечки нефти не произошло.

В честь кого назван эсминец

«Джон С. Маккейн» — ракетный эсминец типа «Арли Берк», на его вооружении стоят ракеты «Томагавк». Эсминец назван в честь двух адмиралов ВМС США Джона С. Маккейна Младшего и Джона С. Маккейна Старшего — отца и деда сенатора-республиканца Джона Маккейна.

«Синди [жена Маккейна] и я молимся за моряков, находившихся на борту “Джона С. Маккейна” и признательны поисково-спасательным бригадам за работу», — написал сенатор в «Твиттере».

Президент США Дональд Трамп, только что вернувшийся в Вашингтон из отпуска, комментируя инцидент, заявил журналистам: «Это очень плохо».

Второй инцидент за два месяца

16 июня у берегов Японии столкнулись американский эсминец «Фицджеральд» и контейнеровоз ACX Crystal, который шел под флагом Филиппин.

После столкновения пропали без вести семь американских военнослужащих.

Их тела были обнаружены в одном из подтопленных отсеков эсминца 18 июня.

Никто из членов экипажа контейнеровоза тогда не пострадал.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
При столкновении американского эсминца с танкером 10 моряков пропали без вести
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Саморуков
Если сильно раздувать щёки и задирать нос , то перестаёшь видеть то , что находится перед тобой . "Суперменам" из США пора бы это понять .
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