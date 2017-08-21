Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Американский эсминец «Джон С. Маккейн» столкнулся с нефтяным танкером в Малаккском проливе к востоку от Сингапура. Это второй подобный случай за два с небольшим месяца.
Американский эсминец «Джон С. Маккейн» столкнулся с нефтяным танкером в Малаккском проливе к востоку от Сингапура. Это второй подобный случай за два с небольшим месяца.
Столкновение американского эсминца с нефтяным танкером Alnic MC, ходящим под флагом Либерии, произошло в 05:24 утра по местному времени (00:24 по Москве). Как уточнили в ВМС США, эсминец направлялся в порт Сингапура после патрулирования в
В результате столкновения с торговым судном пострадали пять американских моряков. Четверо из них были эвакуированы в госпиталь в Сингапуре с травмами, не угрожающими жизни.
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Нефтяной танкер Alnic MC примерно в три раза больше, чем американский эсминец.
На фотографиях, опубликованных главой малайзийских ВМС, видно, что в результате столкновения «Джон С. Маккейн» получил повреждения левой части кормы.
Как сообщил агентству Рейтер один из членов экипажа Alnic MC, танкер везет почти 12 тысяч тонн нефти из Тайваня в Сингапур. По его словам, утечки нефти не произошло.
В честь кого назван эсминец
«Джон С. Маккейн» — ракетный эсминец типа «Арли Берк», на его вооружении стоят ракеты «Томагавк». Эсминец назван в честь двух адмиралов ВМС США Джона С. Маккейна Младшего и Джона С. Маккейна Старшего — отца и деда
«Синди [жена Маккейна] и я молимся за моряков, находившихся на борту “Джона С. Маккейна” и признательны
Президент США Дональд Трамп, только что вернувшийся в Вашингтон из отпуска, комментируя инцидент, заявил журналистам: «Это очень плохо».
Второй инцидент за два месяца
16 июня у берегов Японии столкнулись американский эсминец «Фицджеральд» и контейнеровоз ACX Crystal, который шел под флагом Филиппин.
После столкновения пропали без вести семь американских военнослужащих.
Их тела были обнаружены в одном из подтопленных отсеков эсминца 18 июня.
Никто из членов экипажа контейнеровоза тогда не пострадал.