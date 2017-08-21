Взрыв газа в хабаровской многоэтажке признали ЧС муниципального характера
Сейчас чиновники ищут компанию, которая сделает ремонт в пострадавшем здании.
Сейчас чиновники ищут компанию, которая сделает ремонт в пострадавшем здании.
Администрация дальневосточной столицы признала чрезвычайной ситуацией муниципального характера взрыв газовоздушной смеси в жилом доме на улице Бондаря, 9а. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
«Сильно пострадали две квартиры на восьмом этаже: двух- и трёхкомнатная. Проведено обследование других квартир подъезда. Предварительно, повреждений, влияющих на безопасность, нет», — рассказал первый заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Анатолий Климочкин.
Чиновники определили заказчика для проведения неотложных
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что взрыв произошёл в квартире на восьмом этаже в доме на улице Бондаря. Специалисты выяснили, что возгорания после хлопка не было. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас здание полностью подключено к водо- и электроснабжению, но подачу газа в пострадавший подъезд на время прекратили. Эксперты обследовали дом и обнаружили трещины в плитах перекрытия и несущих стенах.