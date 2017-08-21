27-летний житель Уссурийска неудачно зашел в гости
Нерадивого вора задержала полиция.
Нерадивого вора задержала полиция.
В Уссурийске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Женщина находилась у себя в доме по переулку Молодежному в городе Уссурийске, когда в гости наведался знакомый ее сожителя. Потерпевшая отлучилась в другую комнату, а вернувшись, обнаружила отсутствие молодого человека и своего телефона.
В ходе проведения
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.