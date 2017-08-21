27-летний житель Уссурийска неудачно зашел в гости

В Уссурийске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. 39-летней местной жительница сообщила о хищении принадлежащего ей телефона. По ее словам, причиненный ущерб составил более 14 000 рублей.

Женщина находилась у себя в доме по переулку Молодежному в городе Уссурийске, когда в гости наведался знакомый ее сожителя. Потерпевшая отлучилась в другую комнату, а вернувшись, обнаружила отсутствие молодого человека и своего телефона.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенным телефоном он распорядился по своему усмотрению.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).