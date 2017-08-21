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10:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В лискинском селе при пожаре в частном доме погиб 56-летний мужчина

Возможная причина возгорания — неосторожность при курении.

Житель села Николаевка Лискинского района, 56-летний мужчина, погиб при пожаре в воскресенье, 20 августа. Сообщение о возгорании в частном доме на улице Первомайской поступило в «систему-112» в 11:32. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 21 августа.

Тело обнаружили у входной двери.

— Видимо, мужчина пытался выбраться. В доме полностью выгорел диван, — уточнил корреспонденту РИА «Воронеж» дознаватель Лискинского отдела надзорной деятельности Александр Петров.

На месте работали пожарные расчеты Лискинской СПЧ-21 и добровольная пожарная команда села Петропавловка. Вероятная причина возгорания — неосторожность при курении.

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