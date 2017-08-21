В лискинском селе при пожаре в частном доме погиб 56-летний мужчина
Возможная причина возгорания — неосторожность при курении.
Возможная причина возгорания — неосторожность при курении.
Житель села Николаевка Лискинского района, 56-летний мужчина, погиб при пожаре в воскресенье, 20 августа. Сообщение о возгорании в частном доме на улице Первомайской поступило в «систему-112» в 11:32. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой
Тело обнаружили у входной двери.
— Видимо, мужчина пытался выбраться. В доме полностью выгорел диван, — уточнил корреспонденту РИА «Воронеж» дознаватель Лискинского отдела надзорной деятельности Александр Петров.
На месте работали пожарные расчеты Лискинской СПЧ-21 и добровольная пожарная команда села Петропавловка. Вероятная причина возгорания — неосторожность при курении.