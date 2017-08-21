В лискинском селе при пожаре в частном доме погиб 56-летний мужчина

Житель села Николаевка Лискинского района, 56-летний мужчина, погиб при пожаре в воскресенье, 20 августа. Сообщение о возгорании в частном доме на улице Первомайской поступило в «систему-112» в 11:32. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе в понедельник, 21 августа.