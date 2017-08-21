Трамвай № 13 протаранил седан в Новосибирске
Великий и ужасный, гроза новосибирских автомобилистов тринадцатый трамвай вновь попал в сводки ДТП, на этот раз он протаранил белый седан в Октябрьском районе.
Великий и ужасный, гроза новосибирских автомобилистов тринадцатый трамвай вновь попал в сводки ДТП, на этот раз он протаранил белый седан в Октябрьском районе.
Трамвай № 13 протаранил седан в Новосибирске, информацией поделились очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария произошла на перекрестке улиц Гурьевской и Кирова. По всей вероятности, водитель белого седана остановился на трамвайных путях и тут же оказался наказан грозой новосибирских автолюбителей. Никто не пострадал.
Трамвай № 13 известен не только своим зловещим номером, но и тем, что при попадании в ДТП он никогда не получает никаких повреждений, чего не скажешь об автомобилях. Исключением стало ДТП 4 марта 2015 года — тогда у трамвая неподалёку от остановки «Толбухина» отвалилась задняя колесная пара. Водитель потерял управление трамваем, однако тот проехал еще несколько метров, а затем рухнул с рельсов. Причиной стало плачевное состояние самого легендарного трамвая со зловещим номером. Пока еще ни одному водителю не удалось нанести
Самый громкий случай ДТП с участием трамвая произошел в Новосибирске в 2012 году — тогда неуправляемый трамвай протаранил сразу несколько автомобилей.