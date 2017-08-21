В столице Сибири легковушка из-за аварии налетела на автобусную остановку
Инцидент произошел на улице Первомайской.
Инцидент произошел на улице Первомайской.
В столице Сибири водитель иномарки не справился с управлением и влетел в остановку для общественного транспорта. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск». Пострадали во время ЧП женщина и ребенок. По другим данным, пятеро человек. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Происшествие случилось сегодня днем, 21 августа. На улице Первомайской столкнулись грузовик Nissan и автомобиль Hyundai Solaris. После этого легковая машина отлетела в остановку «Микрорайон Весенний», где стояли люди. На место происшествия прибыли 3 машины скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.