В столице Сибири легковушка из-за аварии налетела на автобусную остановку

В столице Сибири водитель иномарки не справился с управлением и влетел в остановку для общественного транспорта. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск». Пострадали во время ЧП женщина и ребенок. По другим данным, пятеро человек. Все пострадавшие доставлены в больницу.