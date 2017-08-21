Бывшему гендиректору НПФ «Стратегия» предъявили окончательное обвинение

Как сообщает «КП», ему инкриминируется присвоение и растрата 220 млн руб., ему инкриминируется присвоение и растрата 220 млн руб., полученных преступным путем, использование подставных лиц при регистрации компаний.

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Напомним, 17 марта 2016 года Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия». ЦБ РФ заявил, что НПФ нарушил требования закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами. В Прикамье от действий НПФ пострадали более 70 тыс. вкладчиков.

1 апреля 2016 года краевой главк МВД возбудил в отношении господина Пьяноква уголовное дело, он был задержан и впоследствии помещен под домашний арест. По версии следствия, господин Пьянков похитил денежные средства вкладчиков фонда под видом ряда сделок.