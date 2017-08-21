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11:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полиция разыскивает родственников молодого человека в Иркутске

Юноша находится в областной психбольнице и его личность пока устанавливается.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции разыскивают родственников молодого человека, который поступил в областную клиническую психиатрическую больницу № 1 в Иркутске. Пока личность юноши устанавливается, предположительно его зовут Алексей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне, 20 августа, в полицию поступило сообщение из психбольницы № 1 о том, что к ним поступил молодой человек предположительно по имени Алексей.

«Никаких сведений юноша о себе сообщить не может, в настоящее время его личность не установлена. Он помещен в социально-реабилитационный центр по Свердловскому району Иркутска», — отметили в пресс-службе.

Гражданам, обладающим какой-либо информацией о нем, просьба обращаться по телефонам: 8 (3952) 42−04−51 или 02 (102 — с мобильного).

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