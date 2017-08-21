Полиция разыскивает родственников молодого человека в Иркутске
Юноша находится в областной психбольнице и его личность пока устанавливается.
Юноша находится в областной психбольнице и его личность пока устанавливается.
Сотрудники полиции разыскивают родственников молодого человека, который поступил в областную клиническую психиатрическую больницу № 1 в Иркутске. Пока личность юноши устанавливается, предположительно его зовут Алексей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Накануне, 20 августа, в полицию поступило сообщение из психбольницы № 1 о том, что к ним поступил молодой человек предположительно по имени Алексей.
«Никаких сведений юноша о себе сообщить не может, в настоящее время его личность не установлена. Он помещен в
Гражданам, обладающим