Полиция разыскивает родственников молодого человека в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции разыскивают родственников молодого человека, который поступил в областную клиническую психиатрическую больницу № 1 в Иркутске. Пока личность юноши устанавливается, предположительно его зовут Алексей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне, 20 августа, в полицию поступило сообщение из психбольницы № 1 о том, что к ним поступил молодой человек предположительно по имени Алексей.

«Никаких сведений юноша о себе сообщить не может, в настоящее время его личность не установлена. Он помещен в социально-реабилитационный центр по Свердловскому району Иркутска», — отметили в пресс-службе.