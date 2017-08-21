Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
"Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
1070 годовщина независимости Индии
11:46 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы проплывут по Енисею 150 км в холодной воде

Красноярцы проплывут 150 км по Енисею. Заплыв в холодной воде будет длиться несколько суток. Анастасия Цыганкова пообщалась с энтузиастами перед отплытием.

Если в июне и в июле отдыхающих на побережье красноярского водохранилища достаточно, то в августе, а тем более в конце, зайти в воду отважится не каждый. Температура Енисея составляет всего 11 градусов.

Восемь человек решили преодолеть 150 километров северной реки. Среди участников — рекордсмены мира по плаванию в холодной воде, участники олимпийских игр, чемпионы России. Николай Петшак ранее преодолевал Берингов против. «Сложности — накопленная усталость и охлаждение. На период плавания должен быть отдых. Все пловцы месяц готовились к заплыву и в целом все готовы», — рассказал чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак.

Сопровождать энтузиастов будет лодка. В ней запас еды, воды, и на всякий случай дежурит реаниматолог. Но чтобы не рисковать здоровьем участников, заплыв станет эстафетой. Каждый её участник будет плыть от 30 минут до часа, сменяя друг друга. Путь займёт больше двух суток.

«Прерываться будем ночью. В темноте не могут ориентироваться ни суда, нас сопровождающие, ни пловцы. Тогда останавливаемся на ночлег. Если видно, куда плыть, тогда плывём, пока есть возможность ориентироваться в воде», — пояснил вице-президент Федерации плавания Красноярского края Дмитрий Похабов.

После пожеланий и напутствий пришло время отправляться в путь. Пока провожающие дрожат от холода под августовским дождём, спортсмены стойко отправляются покорять водную гладь. Настроение у пловцов боевое. Финишировать эстафета будет под Дивногорском в День российского флага.


Анастасия ЦЫГАНКОВА

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь