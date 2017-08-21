Красноярцы проплывут по Енисею 150 км в холодной воде

Если в июне и в июле отдыхающих на побережье красноярского водохранилища достаточно, то в августе, а тем более в конце, зайти в воду отважится не каждый. Температура Енисея составляет всего 11 градусов.



Восемь человек решили преодолеть 150 километров северной реки. Среди участников — рекордсмены мира по плаванию в холодной воде, участники олимпийских игр, чемпионы России. Николай Петшак ранее преодолевал Берингов против. «Сложности — накопленная усталость и охлаждение. На период плавания должен быть отдых. Все пловцы месяц готовились к заплыву и в целом все готовы», — рассказал чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак.



Сопровождать энтузиастов будет лодка. В ней запас еды, воды, и на всякий случай дежурит реаниматолог. Но чтобы не рисковать здоровьем участников, заплыв станет эстафетой. Каждый её участник будет плыть от 30 минут до часа, сменяя друг друга. Путь займёт больше двух суток.



«Прерываться будем ночью. В темноте не могут ориентироваться ни суда, нас сопровождающие, ни пловцы. Тогда останавливаемся на ночлег. Если видно, куда плыть, тогда плывём, пока есть возможность ориентироваться в воде», — пояснил вице-президент Федерации плавания Красноярского края Дмитрий Похабов.



После пожеланий и напутствий пришло время отправляться в путь. Пока провожающие дрожат от холода под августовским дождём, спортсмены стойко отправляются покорять водную гладь. Настроение у пловцов боевое. Финишировать эстафета будет под Дивногорском в День российского флага.





Анастасия ЦЫГАНКОВА



