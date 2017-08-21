У авиапассажира в Астане пограничники изъяли 48 кг золота и серебра

«19 августа 2017 года в “Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев” на рейсе Стамбул — Астана военнослужащие пограничной службы совместно с сотрудниками КНБ по оперативной информации пресекли попытку ввоза контрабанды в Казахстан. Двое сумок общим весом 48 кг, с багажными бирками на имя гражданина Азербайджана 1980 года рождения», — сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ.