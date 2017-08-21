У авиапассажира в Астане пограничники изъяли 48 кг золота и серебра
В «Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев» задержали крупную партию ювелирных украшений, которую везли контрабандой из Турции.
В «Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев» задержали крупную партию ювелирных украшений, которую везли контрабандой из Турции.
Военнослужащие Пограничной службы пресекли незаконный ввоз драгоценного металла в Казахстан.
«19 августа 2017 года в “Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев” на рейсе Стамбул — Астана военнослужащие пограничной службы совместно с сотрудниками КНБ по оперативной информации пресекли попытку ввоза контрабанды в Казахстан. Двое сумок общим весом 48 кг, с багажными бирками на имя гражданина Азербайджана 1980 года рождения», — сообщили в
По данным пограничной службы, в ходе проверки багажа гражданина Азербайджана выявлено 311 наименований и 11 786 ювелирных изделий из металла жёлтого и серого цветов, предположительно из драгоценного металла (32 кг металла жёлтого цвета и 16 кг металла серого цвета).
Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в два млн долларов, сообщили пограничники. По этому делу ведётся следствие.