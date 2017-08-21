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11:46 (мск), источник: Фонтанка

Сотрудница комитета Смольного исчезла в Удельном парке

Сотрудница комитета Смольного пропала в парке Приморского района Петербурга 20 августа. Женщина ушла из дома в полночь.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратился супруг пропавшей. По его словам, 27-летняя жена ушла в Удельный парк и не вернулась. Ее мобильный телефон оказался выключен, а раньше, по словам мужа, она не уходила.

Выяснилось, что женщина трудится в отделе подземных сооружений комитета по градостроительству и архитектуре.

Проводится проверка.

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