Сотрудница комитета Смольного исчезла в Удельном парке
Сотрудница комитета Смольного пропала в парке Приморского района Петербурга 20 августа. Женщина ушла из дома в полночь.
Сотрудница комитета Смольного пропала в парке Приморского района Петербурга 20 августа. Женщина ушла из дома в полночь.
Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратился супруг пропавшей. По его словам, 27-летняя жена ушла в Удельный парк и не вернулась. Ее мобильный телефон оказался выключен, а раньше, по словам мужа, она не уходила.
Выяснилось, что женщина трудится в отделе подземных сооружений комитета по градостроительству и архитектуре.
Проводится проверка.