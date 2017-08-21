Приезжего из Якутии заподозрили в создании тайников с наркотиками в Хабаровске
За транспортировку партии ему было обещано вознаграждение.
За транспортировку партии ему было обещано вознаграждение.
Хабаровск, 21 августа, AmurMedia.
В Хабаровске расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в приобретении и хранении наркотических средств. По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали приезжего Якутии, который за транспортировку наркотиков должен был получить денежное вознаграждение, сообщили ИА AmurMedia в
«В результате
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«Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 и частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации».
В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд Хабаровска.