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12:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Приезжего из Якутии заподозрили в создании тайников с наркотиками в Хабаровске

За транспортировку партии ему было обещано вознаграждение.

Хабаровск, 21 августа, AmurMedia.

В Хабаровске расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в приобретении и хранении наркотических средств. По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали приезжего Якутии, который за транспортировку наркотиков должен был получить денежное вознаграждение, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Хабаровску в замаскированном тайнике обнаружили полиэтиленовый сверток, в котором находились три пакета с веществом белого цвета. Экспертами установлено, что в свертках хранились два вида наркотических средств синтетического происхождения весом 10 и 6 килограммов. По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали приезжего из Республики Саха (Якутия), который за транспортировку партии наркотиков должен был получить денежное вознаграждение».

При обыске в гостиничном номере, где проживал мужчина, сотрудники полиции обнаружили и изъяли двадцать самодельных мундштуков и пластиковую емкость, в которых находилось вещество растительного происхождения. Кроме того, изъяты банковские карты различных кредитно-финансовых учреждений и сим-карты.

«Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 и частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд Хабаровска.

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