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11:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стали известны подробности смертельного ЧП на Павловском водохранилище

УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Следственный комитет по Башкортостану проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины на воде.

В пресс-службе ведомства сообщили подробности трагического происшествия, случившегося ночью 20 августа на Павловском водохранилище.

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По предварительным данным, 29-летний житель села Красный Ключ управлял катером своего знакомого. На борту находились еще четыре пассажира. Одни из них стоял рядом с рулевым на верхней палубе, а остальные находились на нижней. Катер на скорости, без освещения (в нарушение правил судоходства) проплыл под заброшенным причалом. Управлявший судном мужчина и стоящий рядом пассажир ударились головой о металлическую балку причала. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте, а 25-летний пассажир с тяжелыми травмами головы доставлен в больницу.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти одного пострадавшего и степени тяжести вреда здоровью другого. В ближайшее время будет решен вопрос о направлении материалов по подведомственности», — прокомментировали в ведомстве.

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