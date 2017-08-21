В Башкирии стали известны подробности смертельного ЧП на Павловском водохранилище

По предварительным данным, 29-летний житель села Красный Ключ управлял катером своего знакомого. На борту находились еще четыре пассажира. Одни из них стоял рядом с рулевым на верхней палубе, а остальные находились на нижней. Катер на скорости, без освещения (в нарушение правил судоходства) проплыл под заброшенным причалом. Управлявший судном мужчина и стоящий рядом пассажир ударились головой о металлическую балку причала. От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте, а 25-летний пассажир с тяжелыми травмами головы доставлен в больницу.