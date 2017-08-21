Как в лихие 90-е: в Витебске был похищен 24-летний менеджер
МИНСК, 21 авг — Sputnik. Сотрудники 7-го управления по Витебской области ГУБОПиК МВД задержали группу жителей Витебска, которые подозреваются в похищении человека, сообщили в
МИНСК, 21 авг — Sputnik. Сотрудники 7-го управления по Витебской области ГУБОПиК МВД задержали группу жителей Витебска, которые подозреваются в похищении человека, сообщили в
Оперативники получили информацию о том, что 24-летнего менеджера одного из частных предприятий областного центра избили, вывезли в дачный поселок и удерживали там.
«Предварительно установлено, что группа жителей Витебска, двое из которых ранее судимые, в том числе за хулиганство и разбой, договорились о встрече с потерпевшим.
Действуя в сговоре, на почве личных неприязненных отношений, они избили его, насильно усадили в автомобиль и вывезли на дачу к родственнику одного из фигурантов дела, где и удерживали некоторое время, — рассказали Sputnik в понедельник в
Получив все необходимые доказательства деятельности группы, оперативниками было принято решение о ее задержании, сказали в УВД.
«При силовой поддержке бойцов ОМОНа двое подозреваемых в похищении менеджера, возвращавшихся из России были задержаны на въезде в Витебск. Еще трое одновременно задержаны на территории города», — отметили в УВД.
По словам собеседников агентства, в ходе обыска по месту жительства фигурантов обнаружены наручники и 3 пистолета, о боевых свойствах которых сделает вывод назначенная экспертиза.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2. ст. 182 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Беларуси.