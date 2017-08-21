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11:50 (мск), источник: Sputnik.by

Как в лихие 90-е: в Витебске был похищен 24-летний менеджер

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Сотрудники 7-го управления по Витебской области ГУБОПиК МВД задержали группу жителей Витебска, которые подозреваются в похищении человека, сообщили в пресс-службе УВД по Витебской области.

Источник: Sputnik.by

Оперативники получили информацию о том, что 24-летнего менеджера одного из частных предприятий областного центра избили, вывезли в дачный поселок и удерживали там.

«Предварительно установлено, что группа жителей Витебска, двое из которых ранее судимые, в том числе за хулиганство и разбой, договорились о встрече с потерпевшим.

Действуя в сговоре, на почве личных неприязненных отношений, они избили его, насильно усадили в автомобиль и вывезли на дачу к родственнику одного из фигурантов дела, где и удерживали некоторое время, — рассказали Sputnik в понедельник в пресс-службе.

Получив все необходимые доказательства деятельности группы, оперативниками было принято решение о ее задержании, сказали в УВД.

«При силовой поддержке бойцов ОМОНа двое подозреваемых в похищении менеджера, возвращавшихся из России были задержаны на въезде в Витебск. Еще трое одновременно задержаны на территории города», — отметили в УВД.

По словам собеседников агентства, в ходе обыска по месту жительства фигурантов обнаружены наручники и 3 пистолета, о боевых свойствах которых сделает вывод назначенная экспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2. ст. 182 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Беларуси.

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