«Пассажиравтотранс» рассказал, кто виноват в обрыве проводов и травмах пешеходов на Невском

Водитель пассажирского автобуса не виноват в обрыве проводов контактной сети на Невском проспекте. Травмы пешеходы получили также не по его вине. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

Напомним, что ЧП произошло днем 19 августа. Тогда сообщалось, что после обрыва проводов в районе площади Восстания автобус маршрута номер 74 зацепил уже оборванный провод. В результате травмы получили три человека.

По данным ПАТ, обрыв кабеля произошел в тот момент, когда троллейбус потерял контактную сеть. Около 30 минут спустя провод еще раз зацепил водитель легковой машины. Именно в этот момент и пострадали пешеходы.