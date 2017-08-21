Пять человек пострадали из-за влетевшей на остановку иномарки, об этом сообщает корреспондент «Вестей» с места ЧП.

Как рассказали «Вестям» очевидцы, автомобили Скорой помощи увезли с места аварии шесть человек, известно точно, что пострадали пятеро. Среди пострадавших — два маленьких ребенка, две матери и девушка, у которой диагностирован перелом ключицы.

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Авария произошла около 13 часов дня. Автомобиль «Киа Рио» двигался в сторону остановочного павильона, притормозил перед маршрутным такси, внезапно в него сзади врезался грузовой автомобиль. Иномарку откинуло на остановочный павильон, где находились люди.