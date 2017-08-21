Разбойники из Башкирии ограбили автобус с вьетнамцами на 10 млн рублей
В Нижегородской области перед судом предстанут жители Башкирии, обвиняемые по статьям «бандитизм» и «разбой», сообщает местная Прокуратура.
В Нижегородской области перед судом предстанут жители Башкирии, обвиняемые по статьям «бандитизм» и «разбой», сообщает местная Прокуратура.
По материалам дела, девять человек — выходцы из Башкирии и Москвы, в августе прошлого года напали на трассе
За подобное преступление закон предусматривает до 15 лет за решеткой и штраф до миллиона рублей.