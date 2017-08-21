Разбойники из Башкирии ограбили автобус с вьетнамцами на 10 млн рублей

По материалам дела, девять человек — выходцы из Башкирии и Москвы, в августе прошлого года напали на трассе Москва-Уфа на автобус с гражданами Вьетнама, которые ехали в столицу за товаром. У потерпевших было отобрано 10 миллионов рублей.