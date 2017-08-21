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11:57 (мск), источник: PROUFU.ru

Разбойники из Башкирии ограбили автобус с вьетнамцами на 10 млн рублей

В Нижегородской области перед судом предстанут жители Башкирии, обвиняемые по статьям «бандитизм» и «разбой», сообщает местная Прокуратура.

По материалам дела, девять человек — выходцы из Башкирии и Москвы, в августе прошлого года напали на трассе Москва-Уфа на автобус с гражданами Вьетнама, которые ехали в столицу за товаром. У потерпевших было отобрано 10 миллионов рублей.

За подобное преступление закон предусматривает до 15 лет за решеткой и штраф до миллиона рублей.

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