Женщина погибла под колесами грузового поезда в Краснодарском крае

Информация о гибели женщины на железнодорожном перегоне Белореченская — Пшехская поступила в дежурную часть Белореченского линейного отдела полиции от дежурной по станции Белореченской. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта», — отметила Наталья Олефиренко из пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист грузового поезда рассказал правоохранителям, что женщина переходила пути в неустановленном месте. Он ей посигналил и применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до 1,5 километров. Пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава», — напомнили в ведомстве.