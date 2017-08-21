Водитель такси, столкнувшегося с автобусом на Мирошниченко, был пьян

Источник: Sputnik.by

ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси Reno Logan произошло в четверг в районе в Минске. Столкновение произошло на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко. В результате аварии погибли два пассажира — женщина скончалась на месте, мужчина — в больнице. Еще один пассажир и водитель такси также были доставлены в реанимацию.

«Следствием установлено, что с 2 часов 17.08.2017 водитель такси перестал принимать заказы и отдыхал со своими знакомыми, которые и были пассажирами в момент ДТП. Получены и приобщены к материалам дела данные о том, что степень алкогольного опьянения водителя — 1,54 промилле», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении следствия видно, что в момент столкновения водитель такси даже не пытался тормозить.

УСК по Минску продолжает расследование уголовного дела о ДТП в Минске, в котором в четверг погибли двое молодых людей, добавила Гончарова.