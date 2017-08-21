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12:01 (мск), источник: Sputnik.by

Водитель такси, столкнувшегося с автобусом на Мирошниченко, был пьян

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Водитель автомобиля такси, которое стало участником смертельного ДТП в минувший четверг, был пьян, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси Reno Logan произошло в четверг в районе в Минске. Столкновение произошло на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко. В результате аварии погибли два пассажира — женщина скончалась на месте, мужчина — в больнице. Еще один пассажир и водитель такси также были доставлены в реанимацию.

«Следствием установлено, что с 2 часов 17.08.2017 водитель такси перестал принимать заказы и отдыхал со своими знакомыми, которые и были пассажирами в момент ДТП. Получены и приобщены к материалам дела данные о том, что степень алкогольного опьянения водителя — 1,54 промилле», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении следствия видно, что в момент столкновения водитель такси даже не пытался тормозить.

УСК по Минску продолжает расследование уголовного дела о ДТП в Минске, в котором в четверг погибли двое молодых людей, добавила Гончарова.

Он также уточнила, что водитель и выживший пассажир остаются в отделении реанимации. Причем водитель находится в коме.

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