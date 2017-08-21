Водитель такси, столкнувшегося с автобусом на Мирошниченко, был пьян
МИНСК, 21 авг — Sputnik. Водитель автомобиля такси, которое стало участником смертельного ДТП в минувший четверг, был пьян, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
МИНСК, 21 авг — Sputnik. Водитель автомобиля такси, которое стало участником смертельного ДТП в минувший четверг, был пьян, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси Reno Logan произошло в четверг в районе в Минске. Столкновение произошло на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко. В результате аварии погибли два пассажира — женщина скончалась на месте, мужчина — в больнице. Еще один пассажир и водитель такси также были доставлены в реанимацию.
«Следствием установлено, что с 2 часов
На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении следствия видно, что в момент столкновения водитель такси даже не пытался тормозить.
УСК по Минску продолжает расследование уголовного дела о ДТП в Минске, в котором в четверг погибли двое молодых людей, добавила Гончарова.
Он также уточнила, что водитель и выживший пассажир остаются в отделении реанимации. Причем водитель находится в коме.