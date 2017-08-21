Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Интимную гигиену признали травмоопасной
Арестован замглавы президентского летного отряда "Россия"
Военным разрешили изымать земли у граждан
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
1070 годовщина независимости Индии
11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хирурги спасли пациента после тяжелейшего отравления грибами

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хирурги успешно выполнили трансплантацию печени после тяжелейшего отравления грибами, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо.

Экстренная пересадка печени проведена 31-летнему жителю городского поселка Старобин Солигорского района, отцу двух детей, отравившемуся бледной поганкой. Операцию выполнял Олег Руммо. Донорская печень была найдена и пересажена менее чем за сутки.

По словам пациента Сергея, он вместе с женой собирал грибы не впервые и умел отличать съедобные от ядовитых и ложных. В тот злополучный день благородных грибов в лесу не нашли, зато наткнулись на поляну сыроежек. Вместе с ними случайно прихватили бледную поганку. Сергей признался: о том, что на поляне среди сыроежек может оказаться ядовитый гриб, даже не подумал. Наверное, просто потерял бдительность. Дома грибы приготовили и съели часов в восемь вечера. Затем вся семья легла спать. Среди ночи супруги проснулись от тошноты и диареи. Когда поняли, что именно стало причиной ухудшения состояния, немедленно вызвали скорую помощь.

Пациентов госпитализировали в районную больницу Солигорска. Оттуда перевели в токсикологическое отделение Городской клинической больницы скорой медпомощи Минска. Для консультации в БСМП вызвали специалиста РНПЦ трансплантации органов и тканей. Медик, оценив шансы мужчины на выздоровление, констатировал, что единственный способ спасти его жизнь — выполнить трансплантацию печени.

По словам Олега Руммо, в тот же день ближе к вечеру пациента перевели в РНПЦ, а утром началась операция. С момента начала оказания ему высококвалифицированной медицинской помощи до выполнения трансплантации прошло менее суток.

«В данном случае это была стандартная операция по трансплантации печени. Сложность состояла в том, что пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Необходимо было решать несколько задач, в том числе защищать мозг пациента, чтобы он не погиб под воздействием токсинов. А новой печени нужно было справиться с теми изменениями, которые произошли в организме, и восстановить функцию других систем», — рассказал хирург.

В целом на сегодня в РНПЦ выполнено 485 трансплантаций печени. Первая такая операция прошла 3 апреля 2008 года. «Мы плавно приближаемся к юбилейной цифре. Я думаю, что ориентировочно в октябре мы выполним 500-ю операцию по трансплантации печени», — отметил руководитель РНПЦ.

Что касается пересадок этого органа после отравления грибами, впервые такое вмешательство в центре провели в 2009 году. Трансплантацию выполнил Олег Руммо. Тогда срочная операция потребовалась 16-летнему парню из Гомеля, который отравился бледной поганкой. Прошло восемь лет, парень здоров и работает тренером. Удалось спасти хирургам и маленькую девочку, у которой была аналогичная проблема. К слову, это был первый случай в мире, когда при таких обстоятельствах спасли ребенка. Нынешняя трансплантация — седьмая, выполненная успешно.

К сожалению, такой благополучный исход не у всех пациентов. Спасти человека после отравления грибами удается не всегда. Кроме того, что из строя выходит печень, в результате этого возникают тяжелые поражения головного мозга. Даже если во время операции врачи успешно восстанавливают функцию печени, но мозг уже умер, человек погибает. Подобный случай произошел в текущем году. От отравления сморчками в Могилевском районе умерла 29-летняя женщина. Она отравилась грибами, но обратилась к медикам только на четвертый день. «Мы выполнили операцию, но донорский орган появился тогда, когда погиб мозг этой женщины. Несмотря на то, что трансплантированный орган функционировал хорошо, спасти пациентку не удалось», — сказал Олег Руммо.

Единственный способ профилактики отравления грибами — быть предельно бдительными при их сборе, очень тщательно готовить, соблюдая необходимую технологию. По словам руководителя РНПЦ трансплантации органов и тканей, он и вовсе не употребляет грибы. «Все мои знакомые об этом знают. Перестал я их есть еще в 2009 году, когда у меня появился первый пациент, который показал, каким небезопасным делом это может быть», — сказал он.

Большинство пациентов, поступающих в клиники с отравлением грибами, утверждают, что они ели их в течение многих лет, умеют собирать и отличают съедобные от ядовитых. «Но тонет и тот, кто умеет плавать, — говорит Олег Руммо. Если человек употребил какие-то условно съедобные грибы, все может закончиться банальными пищевыми отравлениями, гастроэнтеритами. Порой пациенты даже не обращаются в лечебные учреждения. При тяжелейших отравлениях печень погибает. Единственный шаг спасти человека — выполнить ему трансплантацию.

Что касается Сергея, операцию ему успели выполнить вовремя. Пациент пошел на поправку и выписан домой. Первое время он должен соблюдать диету и всю жизнь принимать специальные препараты, которые будут предотвращать отторжение новой печени. «Я думаю, через несколько месяцев он сможет спокойно вернуться к труду, будет воспитывать детей и жить полноценной жизнью. По возможности мы рекомендуем соблюдать диету, избегать употребления алкоголя, острой, жирной, жареной, соленой пищи в больших количествах. Но именно такие рекомендации дает каждый врач своему пациенту», — резюмировал хирург.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Апокалиптическое облако напугало жителей Бразилии - видео
Белорус сорвал джек-пот в $2,4 млн в онлайн-игре
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь