Белорусские хирурги спасли пациента после тяжелейшего отравления грибами

Экстренная пересадка печени проведена 31-летнему жителю городского поселка Старобин Солигорского района, отцу двух детей, отравившемуся бледной поганкой. Операцию выполнял Олег Руммо. Донорская печень была найдена и пересажена менее чем за сутки.

По словам пациента Сергея, он вместе с женой собирал грибы не впервые и умел отличать съедобные от ядовитых и ложных. В тот злополучный день благородных грибов в лесу не нашли, зато наткнулись на поляну сыроежек. Вместе с ними случайно прихватили бледную поганку. Сергей признался: о том, что на поляне среди сыроежек может оказаться ядовитый гриб, даже не подумал. Наверное, просто потерял бдительность. Дома грибы приготовили и съели часов в восемь вечера. Затем вся семья легла спать. Среди ночи супруги проснулись от тошноты и диареи. Когда поняли, что именно стало причиной ухудшения состояния, немедленно вызвали скорую помощь.

Пациентов госпитализировали в районную больницу Солигорска. Оттуда перевели в токсикологическое отделение Городской клинической больницы скорой медпомощи Минска. Для консультации в БСМП вызвали специалиста РНПЦ трансплантации органов и тканей. Медик, оценив шансы мужчины на выздоровление, констатировал, что единственный способ спасти его жизнь — выполнить трансплантацию печени.

По словам Олега Руммо, в тот же день ближе к вечеру пациента перевели в РНПЦ, а утром началась операция. С момента начала оказания ему высококвалифицированной медицинской помощи до выполнения трансплантации прошло менее суток.

«В данном случае это была стандартная операция по трансплантации печени. Сложность состояла в том, что пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Необходимо было решать несколько задач, в том числе защищать мозг пациента, чтобы он не погиб под воздействием токсинов. А новой печени нужно было справиться с теми изменениями, которые произошли в организме, и восстановить функцию других систем», — рассказал хирург.

В целом на сегодня в РНПЦ выполнено 485 трансплантаций печени. Первая такая операция прошла 3 апреля 2008 года. «Мы плавно приближаемся к юбилейной цифре. Я думаю, что ориентировочно в октябре мы выполним 500-ю операцию по трансплантации печени», — отметил руководитель РНПЦ.

Что касается пересадок этого органа после отравления грибами, впервые такое вмешательство в центре провели в 2009 году. Трансплантацию выполнил Олег Руммо. Тогда срочная операция потребовалась 16-летнему парню из Гомеля, который отравился бледной поганкой. Прошло восемь лет, парень здоров и работает тренером. Удалось спасти хирургам и маленькую девочку, у которой была аналогичная проблема. К слову, это был первый случай в мире, когда при таких обстоятельствах спасли ребенка. Нынешняя трансплантация — седьмая, выполненная успешно.

К сожалению, такой благополучный исход не у всех пациентов. Спасти человека после отравления грибами удается не всегда. Кроме того, что из строя выходит печень, в результате этого возникают тяжелые поражения головного мозга. Даже если во время операции врачи успешно восстанавливают функцию печени, но мозг уже умер, человек погибает. Подобный случай произошел в текущем году. От отравления сморчками в Могилевском районе умерла 29-летняя женщина. Она отравилась грибами, но обратилась к медикам только на четвертый день. «Мы выполнили операцию, но донорский орган появился тогда, когда погиб мозг этой женщины. Несмотря на то, что трансплантированный орган функционировал хорошо, спасти пациентку не удалось», — сказал Олег Руммо.

Единственный способ профилактики отравления грибами — быть предельно бдительными при их сборе, очень тщательно готовить, соблюдая необходимую технологию. По словам руководителя РНПЦ трансплантации органов и тканей, он и вовсе не употребляет грибы. «Все мои знакомые об этом знают. Перестал я их есть еще в 2009 году, когда у меня появился первый пациент, который показал, каким небезопасным делом это может быть», — сказал он.

Большинство пациентов, поступающих в клиники с отравлением грибами, утверждают, что они ели их в течение многих лет, умеют собирать и отличают съедобные от ядовитых. «Но тонет и тот, кто умеет плавать, — говорит Олег Руммо. Если человек употребил какие-то условно съедобные грибы, все может закончиться банальными пищевыми отравлениями, гастроэнтеритами. Порой пациенты даже не обращаются в лечебные учреждения. При тяжелейших отравлениях печень погибает. Единственный шаг спасти человека — выполнить ему трансплантацию.