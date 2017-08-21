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12:08 (мск), источник: VN.ru

Фонтан забил из свежего асфальта в Новосибирске

Необычное явление заметили новосибирцы на одной из улиц города — из-под свежеположенного асфальта забил то ли фонтан, то ли ключ.

Столбик воды, бьющий из дороги на перекрестке улицы Волочаевского и Гусинобродского шоссе, увидел и сфотографировал читать паблика «АСТ-54». Он отметил, что асфальт на этом участке совсем свежий.

Пользователи соцсетей начали язвить по этому поводу. «Асфальт замироточил», «теплый гейзер забил» — такие комментарии во множестве пишут подписчики паблика. «Положили асфальт? Ремонтируем трубы! Традиция! Их нарушать нельзя», — резюмировал один из них.

Тем временем еще одна жительница Новосибирска, побывавшая на перекрестке Волочаевской и ГБШ, предупредила о том, что там идет ремонт полотна, и на дороге валяются камни. «Не гоняйте на этом перекрестке, потому что от машин отлетают камни, и они немаленькие, один такой прилетел к нам в фару», — рассказала девушка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другой курьезный случай произошел в неделю назад уже с другим, настоящим, фонтаном в Первомайском сквере Новосибирска. Неизвестные насыпали в конструкцию стирального порошка, в результате чаша фонтана наполнилась пеной. По словам главного инженера МУП «Горфонтан» Артема Кудина, задержать таких хулиганов очень сложно. Камеры рядом с фонтаном не установлены, а порошок расходится в течение часа, поэтому обнаружить, кто именно из посетителей испортил воду, практически невозможно.

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