ВАЗ сбил насмерть супругов, вставших посреди дороги, под Аргаяшом

Водителю ВАЗа, сбившему насмерть супружескую пару в Аргаяшском районе (Челябинская область), грозит уголовная ответственность — пешеходы ночью стояли на проезжей части, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 20 августа, около 21.10 на 4 км автодороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева водитель ВАЗ-21150 не выбрал безопасную скорость движения и сбил двух пешеходов, находившихся на проезжей части.

«В результате ДТП пешеходы 1963 и 1961 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.