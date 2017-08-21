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12:10 (мск), источник: dostup1.ru

ВАЗ сбил насмерть супругов, вставших посреди дороги, под Аргаяшом

Водителю грозит уголовная ответственность.

Водителю ВАЗа, сбившему насмерть супружескую пару в Аргаяшском районе (Челябинская область), грозит уголовная ответственность — пешеходы ночью стояли на проезжей части, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 20 августа, около 21.10 на 4 км автодороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева водитель ВАЗ-21150 не выбрал безопасную скорость движения и сбил двух пешеходов, находившихся на проезжей части.

«В результате ДТП пешеходы 1963 и 1961 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

По данным Агентства новостей «Доступ», погибшие — супруги, которые вели асоциальный образ жизни. Мужчина и женщина были одеты во все темное без светоотражающих элементов и шли в сторону Аргаяша.

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