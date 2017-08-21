В центре Омска насмерть разбился водитель «Нивы»
ДТП произошло сегодня, 21 августа, около 12:20 на улице Герцена в Омске.
ДТП произошло сегодня, 21 августа, около 12:20 на улице Герцена в Омске.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в сторону ул. Октябрьской, выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2121, за рулем которого был 49-летний мужчина.
В результате полученных травм водитель «Нивы» скончался на месте аварии, водитель иномарки был отпущен после осмотра врачей.
По факту случившегося проводится проверка, сообщили в омской Госавтоинспекции.