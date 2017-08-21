Полиция нашла пропавшую в Петербурге сотрудницу комитета Смольного
Несколько часов потребовалось сотрудникам правоохранительных органов Приморского района Петербурга, чтобы найти чиновницу Смольного. О ее пропаже в воскресную ночь заявил муж.
Несколько часов потребовалось сотрудникам правоохранительных органов Приморского района Петербурга, чтобы найти чиновницу Смольного. О ее пропаже в воскресную ночь заявил муж.
Как 21 августа сообщили «Фонтанке» в
Поиски начались после рассказа супруга, что женщина пропала на прогулке в Удельном парке.