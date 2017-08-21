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14:35 (мск), источник: Фонтанка

Полиция нашла пропавшую в Петербурге сотрудницу комитета Смольного

Несколько часов потребовалось сотрудникам правоохранительных органов Приморского района Петербурга, чтобы найти чиновницу Смольного. О ее пропаже в воскресную ночь заявил муж.

Как 21 августа сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главного управления МВД по городу и области, 27-летнюю сотрудницу комитета по градостроительству и архитектуре нашли у подруги, к которой она пришла той же ночью после неприятного разговора с мужем.

Противоправных действий в отношении неё не совершалось. В комитете сообщили, что с утра в понедельник все сотрудники были на рабочих местах.

Поиски начались после рассказа супруга, что женщина пропала на прогулке в Удельном парке.

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