Полиция нашла пропавшую в Петербурге сотрудницу комитета Смольного

Как 21 августа сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главного управления МВД по городу и области, 27-летнюю сотрудницу комитета по градостроительству и архитектуре нашли у подруги, к которой она пришла той же ночью после неприятного разговора с мужем.

Противоправных действий в отношении неё не совершалось. В комитете сообщили, что с утра в понедельник все сотрудники были на рабочих местах.