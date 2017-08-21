Опасный попутчик. Жителя Астаны подозревают в 7 нападениях на водителей
30-летний житель Астаны задержан по подозрению в совершении 7 разбойных нападений в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
30-летний житель Астаны задержан по подозрению в совершении 7 разбойных нападений в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщили в полиции, заявления жителей столицы по фактам разбойных нападений поступали в течении месяца.
Со слов потерпевших, неизвестный мужчина, угрожая физической расправой, похищал денежные средства и сотовые телефоны. При этом он действовал по определенной схеме: останавливал машины в столице и просил водителей подвезти его до села Ильинка, а затем, прибыв по месту, попутчик, угрожая водителю ножом, требовал личные вещи и денежные средства.
Для установления и задержания подозреваемого оперативниками подразделений криминальной полиции Целиноградского РОВД был проведен комплекс мероприятий, в результате которых был задержан ранее судимый 30-летний житель Астаны.
В настоящее время установлена причастность задержанного к 7 преступлениям. Возбуждено уголовное дело по ст. 192 части 2 УК РК (разбой), имеются признательные показания. Подозреваемый находится под арестом.