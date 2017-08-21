Опасный попутчик. Жителя Астаны подозревают в 7 нападениях на водителей

Источник: Tengrinews

Как сообщили в полиции, заявления жителей столицы по фактам разбойных нападений поступали в течении месяца.

Со слов потерпевших, неизвестный мужчина, угрожая физической расправой, похищал денежные средства и сотовые телефоны. При этом он действовал по определенной схеме: останавливал машины в столице и просил водителей подвезти его до села Ильинка, а затем, прибыв по месту, попутчик, угрожая водителю ножом, требовал личные вещи и денежные средства.

Для установления и задержания подозреваемого оперативниками подразделений криминальной полиции Целиноградского РОВД был проведен комплекс мероприятий, в результате которых был задержан ранее судимый 30-летний житель Астаны.